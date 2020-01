Dishonored sul piccolo schermo? La sceneggiatrice della serie TV Lord of The Rings lo vorrebbe tanto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gennifer Hutchison, sceneggiatrice della futura serie TV "Lord of The Rings" ha recentemente pubblicato su Twitter un post dichiarando: "Fatemi scrivere per una serie TV su Dishonored". Non abbiamo idea se questo sia uno scherzo o se la scrittrice è seria e vorrebbe tanto farlo. Nonostante la natura, il post ha ricevuto molta attenzione da parte dei fan.La serie Dishonored creata da Arkane Studios, ha avuto abbastanza successo; il gioco consente di approcciarsi alla storia in diversi modi, dandovi la libertà di scegliere il metodo che più vi aggrada, ed il protagonista, Corvo Attano è un personaggio che senza dubbio sarebbe perfetto per la trasposizione su piccolo schermo. La serie TV potrebbe incentrarsi sui due capitoli usciti come giochi, creando così due stagioni, la cui storia però potrebbe ampliarsi.Ovviamente si tratta solo di supposizioni, ma i fan si sono già adoperati per dare ... eurogamer

GamingToday4 : Dishonored va sul tabellone con un gioco di ruolo molto promettente -