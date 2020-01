Dietro i bombardamenti Usa la strategia di Trump (Di giovedì 30 gennaio 2020) Freedom’s Sentinel, Resolute Support e Inherent Resolve sono i nomi delle operazioni militari statunitensi e degli alleati della Nato effettuate negli ultimi anni in Siria, Iraq e Afghanistan. Se guardiamo al numero delle sortite, ovvero delle missioni di cacciabombardieri e altri velivoli, ma soprattutto al numero di ordigni sganciati nel corso degli anni, possiamo capire quanto pesino questi fronti nella politica estera americana, ed un primo dato salta subito agli occhi: in Afghanistan nel 2019 il numero di airstrike, di bombardamenti aerei, fa registrare il record assoluto in almeno una decade. Secondo un rapporto ufficiale stilato dal Us Air Force Central Command il numero complessivo di bombe lanciate nella lotta contro i Talebani, da parte di caccia e velivoli senza pilota (Ucav), ammonta a 7423, circa cinquanta in più rispetto all’anno precedente (7362), battendo il ... it.insideover

carlogubi : @LordDrachen @PoliticaPerJedi Se non avessi avallato stragi di civili fuori dal diritto internazionale in una guerr… -