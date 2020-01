Dieta con pochi carboidrati, perdi peso e allunghi la vita (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Dieta con pochi carboidrati può rivelarsi una valida alleata della salute. Questo modello alimentare aiuta infatti nel controllo del peso e costituisce un punto di riferimento utile quando si parla della riduzione del rischio di morte prematura. Ad approfondire il secondo beneficio ci hanno recentemente pensato alcuni ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health. Come evidenziato dai risultati di uno studio pubblicato sulle pagine della rivista Jama Internal Medicine, le diete caratterizzate da un basso apporto di carboidrati e dalla selezione attenta della qualità di questi nutrienti sono associate a un rischio più basso del 27% circa di andare incontro a morte prematura. Questo studio di coorte rappresenta una svolta di grande importanza per chi vuole capire qualcosa di più sull’alimentazione sana. Per la prima volta, infatti, gli esperti hanno approfondito gli ... dilei

