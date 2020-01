Diego Fusaro parla di una manina Usa sul Coronavirus per compromettere l’economia cinese | VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sulla genesi che abbia portato alla nascita e proliferazione – per il momento ancora contenuta, anche se i numeri non possono lasciare tranquilli – ne sono state dette tante. Troppe. Una mandria di bufale incontrollabili che sono state diffuse sui social e via chat, soprattutto in Italia. A tutto questo, però, mancava l’illustre parere di Diego Fusaro sul Coronavirus. A colmare questa lacuna, però, ci ha pensato lo stesso filosofo nel corso del suo intervento a Coffee Break, su La7. LEGGI ANCHE > Secondo Fusaro, il gesto del papa mostra il suo vero volto di alleato dei padroni del capitale «Questo Coronavirus deve essere un virus particolarmente intelligente e scaltro se emerge proprio nel momento di massima criticità del rapporto tra gli Stati Uniti con la Cina – ha detto Diego Fusaro questa mattina su La7 -. È un virus che, effettivamente, va a scompaginare ... giornalettismo

