Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini | «Le cose gravi le ha commesse lui»

La fine della storia con Paolo Ruffini non è stata seplice da gestire per Diana Del Bufalo, ma oggi l'attrice parla con serenità della rottura con il collega. «Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male», ha raccontato Diana a Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 1 febbraio, ndr). Tornare indietro non è possibile, anche se i due sono ancora vicini. «Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma ...

