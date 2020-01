Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini dopo quattro giorni di digiuno, ha sbagliato solo lui (Foto) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati ormai da un po’ di tempo, è stata l’attrice a rivelare in lacrime e con grande dolore la fine di un amore mentre lui ha detto solo che era dispiaciuto di vederla soffrire (foto). Avevamo capito tutti che Ruffini forse non è poi così fedele ma Diana ci tiene a precisarlo. Rompe il silenzio la Del Bufalo, spiega che per il suo ex compagno loro dovevano essere una coppia aperta ma ovviamente a lei non poteva stare bene. Si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa pur confidando che ha accettato le scuse di Paolo ma ha ricominciato a vivere. Nel frattempo ha però sofferto, è rimasta quattro giorni chiusa in camera senza mangiare nemmeno una briciola. Un digiuno dettato dalla sofferenza, un dolore che è esploso anche sui social. E’ meravigliosa Diana Del Bufalo nella sua intervista a Oggi quando dice che è tornata alla vita con una ... ultimenotizieflash

