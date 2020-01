Diana Del Bufalo: «Paolo Ruffini? Gli ho fatto credere di accettare il poliamore» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diana del Bufalo per la prima volta ha deciso di parlare della fine della storia d’amore con Paolo Ruffini, attore e conduttore de La pupa e il secchione e viceversa. In una lunga intervista al settimanale Oggi in edicola la 29enne romana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, raccontando dei continui tira e molla, del poliamore e dei tradimenti continui. La giovane ha speso qualche parola sulla fine della relazione, arrivata all’improvviso, e dell’amicizia che la lega a Cristiano Caccamo. Diana Del Bufalo: «Paolo Ruffini? Gli ho fatto credere di accettare il poliamore» Alla vigilia del debutto su Italia 1 con la trasmissione “Enjoy”, la conduttrice Diana Del Bufalo ha parlato della rottura con l’attore comico Paolo Ruffini: «Mi sono chiusa in camera per quattro giorni, con le tende tirate. Mamma mi portava da mangiare perché io non volevo inghiottire manco ... urbanpost

RivistaUndici : Come Senna, come Diana, Versace o Ali, Kobe è stato un'icona in grado di segnare un'epoca ben al di là del suo spec… - 361_magazine : #DianaDelBufalo torna a parlare della relazione con #PaoloRuffini - gossipblogit : Diana Del Bufalo: 'Ho accettato le scuse di Ruffini. Ma nella nostra storia ha sbagliato solo lui' -