Diana Del Bufalo: “Mi sono salvata grazie alla psicoterapia” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Questo articolo Diana Del Bufalo: “Mi sono salvata grazie alla psicoterapia” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diana Del Bufalo ha ammesso in una recente intervista televisiva il dolore provato per la fine della relazione con Ruffini, salva grazie alla psicoterapia. Ennesimo sfogo di Diana Del Bufalo che si è presentata negli studi di Verissimo per parlare di sé e della fine della sua relazione con Paolo Ruffini. Diana Del Bufalo è … youmovies

RivistaUndici : Come Senna, come Diana, Versace o Ali, Kobe è stato un'icona in grado di segnare un'epoca ben al di là del suo spec… - lucanioantonio2 : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, rottura: “Mai accettato poliamore” - zazoomnews : Diana Del Bufalo a Verissimo parla della storia con Ruffini: “Le cose gravi le ha commesse lui” - #Diana #Bufalo… -