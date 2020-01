Diana Del Bufalo malata: “Ho fatto un percorso terapeutico che mi ha salvato la vita” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sabato 1 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, ospite attesissima: Diana Del Bufalo. L’attrice si racconterà a Silvia Toffanin e svelerà i retroscena della rottura con Paolo Ruffini. “Sono stata malissimo” “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male“, ha ammesso senza remore Del Bufalo. Poi ha continuato: “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita“. Quando Silvia Toffanin le chiede come stia, risponde: “Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di ... velvetgossip

