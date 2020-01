Diana Del Bufalo, la telefonata con Paolo Ruffini per chiarire dopo la rottura (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati da settimane ormai. Tuttavia gli strascichi di questa rottura continuano a perpetrarsi dopo tutto questo tempo. La coppia, dopo tante sofferenze, si sarebbe sentita al telefono per un ulteriore chiarimento. Lo ha confidato la stessa ex allieva di Amici, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi. Nonostante la Del Bufalo abbia accettato le scuse di Ruffini, non riesce a rimproverarsi nulla e si scaglia contro chi sostiene che della fine di un amore si è sempre responsabili in 2. La telefonata tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini Al settimanale Oggi la Del Bufalo ha raccontato quel che si sono detti con l’ex Paolo Ruffini nel corso dell’ultima telefonata, durante la quale lui le avrebbe chiesto scusa. “Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse“. Poi ha aggiunto: “Quel che non accetto sono i commenti ... thesocialpost

