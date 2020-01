Diana Del Bufalo: "Ho accettato le scuse di Ruffini. Ma nella nostra storia ha sbagliato solo lui" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diana Del Bufalo parla per la prima volta della fine della sua relazione con Paolo Ruffini. L’attrice, che tornerà presto in tv alla guida della trasmissione Enjoy - Ridere fa bene, si racconta al settimanale Oggi, spiegando i motivi della rottura col comico toscano.“Ci siamo sentiti al telefono, ho accettato le sue scuse”, dichiara. “Quel che non accetto sono i commenti di chi dice che quando finisce un amore si sbaglia sempre in due. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”.Diana Del Bufalo: "Ho accettato le scuse di Ruffini. Ma nella nostra storia ha sbagliato solo lui" 30 gennaio 2020 10:01. blogo

