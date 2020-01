Diana Del Bufalo a Verissimo: “Con Paolo non ho sbagliato, le cose gravi le ha commesse lui” – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diana Del Bufalo parla della fine della sua storia d’amore con Paolo Ruffini a Verissimo, ecco cosa ha detto la conduttrice Diana Del Bufalo sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 1 febbraio. Sulla rottura con Paolo Ruffini ha detto: “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. … L'articolo Diana Del Bufalo a Verissimo: “Con Paolo non ho sbagliato, le cose gravi le ha commesse lui” – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

