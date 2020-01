Diamanti Grezzi, sbarca su Netflix il bellissimo film dei fratelli Safdie con Adam Sandler (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un Adam Sandler da Oscar, se n’è parlato parecchio tra gli addetti ai lavori dopo la sua sortita drammatica in Diamanti Grezzi (Uncut Gems, 2019), il nuovo film dei fratelli Safdie prodotto dall’attivissima A 24. L’attore aveva anche ottenuto il premio come migliore interprete della National Board Of Review. Ma i giurati dell'Academy Award non hanno avuto il coraggio di puntare su un protagonista con un curriculum non proprio immacolato. L’ha rivelato un’anziana votante, la 91enne Terry Moore, una nomination nel 1952 come miglior attrice non protagonista per Torna Piccola Sheba: “La sua performance è stata un tour de force. Sta emergendo davvero come un grande attore, ma poi fa quelle commedie scadenti di Netflix davvero stupide”. In realtà Adam Sandler aveva già mostrato di possedere corde differenti, ovviamente in Ubriaco D’Amore di Paul Thomas Anderson e anche nel sottovalutato ... optimaitalia

