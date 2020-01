Deutsche Bank, nel 2019 perdite per 5,7 miliardi. L’ad Sewing: “Il piano di trasformazione procede più veloce del previsto” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La maxi-ristrutturazione continua a pesare sui conti di Deutsche Bank. L’istituto tedesco ha chiuso il 2019 con perdite da 5,7 miliardi contro i 341 milioni di utile del 2018. Nel quarto trimestre la perdita netta è stata di 1,48 miliardi di dollari, in netto peggioramento rispetto a 409 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La banca spiega che le perdite sono “interamente” legate al piano di trasformazione annunciato a luglio, quando aveva ufficializzato l’intenzione di tagliare migliaia di posti di lavoro entro il 2022, ridimensionando fortemente la divisione di investment Banking nel tentativo di ripristinare la redditività. Per il momento, però, il gruppo deve caricarsi 3 miliardi di euro di costi di ristrutturazione, di cui 1,1 miliardi nel quarto trimestre. L’amministratore delegato Christian Sewing, che ha rinunciato a metà del suo bonus, è ... ilfattoquotidiano

