Depressione: una tecnica innovativa regola l’ormone del buonumore (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Transcranial Direct Current Stimulation (Tdcs – stimolazione transcranica a corrente diretta) è una tecnica innovativa con cui è possibile stimolare diverse parti del cervello in modo non invasivo. Questa stimolazione cerebrale è attualmente in fase di studio nell’uomo per alcune patologie psichiatriche come la Depressione e il disturbo bipolare. Ma in che modo agisce e quali sono i meccanismi alla base dei suoi effetti terapeutici? Questa la domanda che ha guidato lo studio “Transcranial direct current stimulation of the mouse prefrontal cortex modulates serotonergic neural activity of the dorsal raphe nucleus”, pubblicato sulla rivista scientifica Brain Stimulation. La ricerca è stata coordinata da Marco Cambiaghi, docente di Fisiologia al dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’università di Verona, diretto da Andrea Sbarbati, in collaborazione con ... meteoweb.eu

NicPeterPan2796 : RT @FedeCit: La seconda stagione di Sex Education parla di amicizia, femminismo, bisessualità, pansessualità, asessualità, autolesionismo,… - zeroinamore : Salvatore Poddighe soffrì profondamente per questo ignobile atto di censura, cadde in una forte depressione e morì… - GiuLilymia : RT @FedeCit: La seconda stagione di Sex Education parla di amicizia, femminismo, bisessualità, pansessualità, asessualità, autolesionismo,… -