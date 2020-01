Denis Bergamini, morto il padre Domizio: da 30 anni lottava per sapere la verità sulla morte del figlio calciatore del Cosenza (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non ce l’ha fatta ad avere giustizia Domizio Bergamini prima di morire. Il padre di Denis, il giocatore del Cosenza ucciso nel 1989, si è spento nella sua casa di Boccalone di Argenta, in provincia di Ferrara. Per 30 anni ha lottato per conoscere la verità sulla morte del figlio per la quale ci sono stati un processo, all’inizio degli anni Novanta, concluso con l’assoluzione del camionista, una seconda inchiesta archiviata nel 2014 e una terza indagine ancora in corso con tre persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio volontario. Con dignità e senza mai mollare, dal 1989 Domizio Bergamini ha urlato che il figlio era stato ucciso. Per questo, con la figlia Donata, Domizio aveva chiesto e ottenuto la riapertura del fascicolo dopo l’ultima archiviazione. I familiari del calciatore, infatti, non hanno mai creduto alla versione che Denis Bergamini sia tolto la vita facendosi ... ilfattoquotidiano

