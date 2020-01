Dazi, Usa e Ue al lavoro per un vertice tra Trump e von der Leyen (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stati Uniti e Unione europea al lavoro per organizzare un vertice tra Donald Trump e Ursula von der Leyen per parlare dei Dazi. Donald Trump e Ursula von der Leyen si incontreranno (probabilmente) per parlare dei Dazi, strumento particolarmente caro al presidente statunitense ma che rischia di incrinare i rapporti tra gli Usa e il Vecchio Continente. Fonte foto: https://www.facebook.com/Ursula-von-der-Leyen Usa e Ue, si lavora per un vertice tra Trump e von der Leyen per parlare dei Dazi La von der Leyen incontrerà – o meglio dovrebbe incontrare – Trump in un vertice a Washington per provare a fermare la macchina dei Dazi. In occasione del vertice di Davos Stati Uniti e Ue erano sembrati particolarmente distanti. Alla numero uno dell’Unione europea spetta quindi il compito di ricucire lo strappo evitando che si vengano a creare le condizioni per un nuovo ... newsmondo

