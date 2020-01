Dal Pino: “Spettatori Serie A in crescita? Merito anche degli investimenti di società e presidenti” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Il neo eletto attribuisce parte del Merito della crescita degli spettatori per la Serie A agli investimenti effettuati da società e presidenti. «Le nostre società e i presidenti che stanno investendo per portare in Italia grandi campioni e per far crescere e trattenere i giovani italiani. Da qualche ora è sbarcato in Serie A Eriksen, lo scorso anno si sono accesi i riflettori sul calcio italiano grazie all’arrivo di Ronaldo e dopo di lui sono arrivate altre star come Ibrahimovic. Sono segnali di ritrovata attrattività del nostro campionato. Poi ci sono i nostri giovani che stanno facendo benissimo. Mando un pensiero affettuoso a Zaniolo e a tutti i nazionali che così bene hanno figurato nelle qualificazioni all’Europeo». Gli stadi pieni sono un’immagine di festa, continua il ... ilnapolista

