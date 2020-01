Cyberattacchi in crescita, il garante della privacy: «Diventeranno armi belliche» (Di giovedì 30 gennaio 2020) «La sicurezza della dimensione cibernetica è costantemente esposta a minacce: minacce sempre più “ibride”, tali da configurare una sorta di cyber guerriglia permanente. Nel 2019 il cybercrime è cresciuto del 17% a livello mondiale rispetto alle cifre del 2018: anno già definito, per quel che riguarda l’Italia, il peggiore per la sicurezza cibernetica». A fornire il dato è il garante per la privacy, Antonello Soro, nel suo intervento al convegno “Spazio cibernetico, bene comune: protezione dati, sicurezza nazionale” organizzato per la Giornata europea della protezione dei dati personali. «Gli esperti hanno tracciato preoccupanti previsioni sui possibili rischi e sulle tendenze per il 2020, delineando uno scenario fatto di attacchi sempre più sofisticati», ha aggiunto Soro. Cyber attacchi come armi belliche Il garante, nel corso dell’evento, ... open.online

CyberSecHub0 : RT @TrendMicroItaly: Gastone Nencini, Country Manager di Trend Micro Italia, spiega a @SkyTG24 come la crescita delle nuove tecnologie comp… -