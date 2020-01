Cucci: Ibra ha accettato il Milan perché può fare il giocatore, il maestro e l’allenatore (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport, Italo Cucci scrive di Ibrahimovic. Alla scelta fatta in merito al suo ritorno in Italia. Ha scartato il Bologna perché non poteva rischiare la B, scrive. Non è andato al Napoli perché lo spessore degli allenatori era notevole. “Qualcuno lo voleva anche al Napoli? Al San Carlo. Sarri ha lasciato al San Paolo una teatralità d’alto livello che lo ha portato prima a Londra eppoi a Torino, dove in realtà non gli hanno chiesto spettacolo, ma concretezza. Ibra, come Diego, doveva conquistare sul campo l’accesso al più antico e prezioso teatro d’Europa. Vista la regia (Ancelotti o Gattuso, neorealismo) ha detto no”. Ibra ha accettato il Milan perché può esercitarvi un triplice ruolo, quello di calciatore, ma anche quelli di maestro e allenatore. “perché in questo Milan fa il giocatore, il maestro e – non s’offenda Pioli – l’allenatore, ... ilnapolista

