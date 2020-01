Criminal Minds, la quindicesima e ultima stagione dal 31 gennaio su FoxCrime (Di giovedì 30 gennaio 2020) Criminal Minds, la quindicesima e ultima stagione della serie CBS debutterà in Italia il 31 gennaio alle 21:05 su FoxCrime Dopo 15 anni e 324 episodi, l’avventura dei protagonisti di Criminal Minds si appresta a chiudersi, sia negli Stati Uniti, dove la serie va in onda su CBS, che in Italia. La quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds infatti, debutterà venerdì 31 gennaio alle 21:15 su FoxCrime (canale 116 di Sky) e sarà disponibile live anche su NowTV, e poi su on-demand su Sky e Now TV. La quindicesima stagione sarà l’ultima che vedrà protagonista la BAU (Behavioral Analysis Unit), una squadra speciale dell’FBI, composta da agenti capaci di elaborare un profilo psicologico e comportamentale del Soggetto Ignoto, spesso un Serial Killer. La serie, creata da Jeff Davis, è in onda dal 2005 negli USA, e dal febbraio del 2006 ed è stato trasmesso per la prima volta in ... dituttounpop

