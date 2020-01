Crimi: "Non c'è governo possibile senza il M5S. Noi né a destra né a sinistra" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il capo politico reggente del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi ha rilasciato un'intervista a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano in cui ha parlato dell'aria che si respira tra i pentastellati in vista degli Stati Generali durante i quali sarà eletto il nuovo capo politico successore di Luigi Di Maio. Stati Generali che, però sono stati rimandati a dopo il referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo.Sui suoi primi giorni da reggente, Crimi ha racconta:"La gran parte dei messaggi che ho ricevuto sono da persone che si mettono a completa disposizione e raccontano le proprie competenze, perché possano essere utili. Martedì sera abbiamo avuto un'assemblea congiunta dei parlamentari, all'insegna del massimo ascolto e dell'incisività. Eppure qualcuno è uscito dicendo: 'Non c'è ascolto'. Forse alcuni non hanno davvero voglia di risolvere i problemi"Quando gli viene fatto ... blogo

