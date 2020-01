Cosa significa che l’Oms ha dichiarato il coronavirus «emergenza globale» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti. La notizia, già anticipata nei giorni scorsi ma adesso diventata ufficiale, è che l’Oms ha dichiarato il coronavirus emergenza globale. LEGGI ANCHE > coronavirus monitor: quanti sono i morti e quali le misure di sicurezza messe in atto coronavirus emergenza globale, la dichiarazione dell’Oms «Nelle ultime settimane – ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus – abbiamo assistito alla nascita di un patogeno precedentemente sconosciuto, che si è trasformato in un focolaio senza precedenti e che è stato accolto da una risposta senza precedenti. Come ho detto più volte dal mio ritorno da Pechino, l’organizzazione si congratula per le misure straordinarie che la Cina ha preso per contenere l’epidemia 2019nCoV, nonostante ... giornalettismo

