Cosa sappiamo del coronavirus cinese e quale unica reale protezione può servirci (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’epidemia apparsa in Cina, nella città di Wuhan, negli ultimissimi giorni del 2019 e dovuta al coronavirus 2019-nCov ha raggiunto circa 8.000 casi, 170 dei quali con esito fatale. La Cina è il paese più colpito, ma un piccolo numero di casi è stato esportato al di fuori dei suoi confini, anche negli Usa e in Europa. Il virus è stato caratterizzato dagli scienziati cinesi, che ne hanno pubblicato il genoma e in molti paesi si sta attivamente cercando di produrre un vaccino. Quanto è pericolosa questa nuova epidemia? Al momento è difficile dare informazioni certe e sia il Center for Disease Control che l’Organizzazione Mondiale della Sanità considerano questa nuova epidemia potenzialmente molto pericolosa. Nuove malattie infettive emergono costantemente, a causa delle mutazioni genetiche dei microorganismi; apparentemente il 2019-nCov deriva da un virus dei pipistrelli che ha acquisito ... ilfattoquotidiano

