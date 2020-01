Corsport: gli strani spostamenti di Giuntoli confermano che l’offerta del Chelsea per Mertens c’è stata (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si continua a parlare della proposta del Chelsea per Mertens, anche se c’è la sicurezza che il belga non lascerà per adesso l’azzurro, il Corriere dello Sport, sottolinea che qualcosa ieri a Milano è successo a guardare gli strani spostamenti di Giuntoli “Vicino al Chelsea, s’è detto, e qualcosa deve essere successo, perché Giuntoli s’è allontanato dai luoghi centrali del mercato, è arrivato al Visconti Hotel, si è intrattenuto con gli agenti di Petagna poi è sparito. Ma Mertens rimane (rimarrebbe) con la volontà di agganciare e superare Hamsik, nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi, e la consapevolezza che De Laurentiis ci proverà, almeno un’altra volta, a convincerlo di restare e chiudere la sua storia al San Paolo quando il pallone smetterà di rotolare. Non ci sarebbe da stupirsi, se accadesse…” L'articolo Corsport: gli ... ilnapolista

napolista : Corsport: gli strani spostamenti di #Giuntoli confermano che l’offerta del #Chelsea per #Mertens c’è stata Il ds d… - SSLAZIO1900SS : @Luca_Twitte @CorSport @ilmessaggeroit @IlmsgitSport @Gazzetta_it @repubblica @Corriere @SkySport @tempoweb Gli ind… - Danila9631 : RT @napolista: CorSport: #Sarri non è più sarrista, la sua missione alla Juve è vincere Per gli iscritti al partito del bel gioco a tutti… -