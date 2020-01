Coronavirus: Walter Ricciardi, ex Iss: "L'Oms ha avvertito: c'è un pericolo serio che va fronteggiato" (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’epidemia del nuovo Coronavirus è un’emergenza sanitaria pubblica su scala internazionale. “Con questa dichiarazione l’Organizzazione mondiale della Sanità avverte tutti gli Stati del mondo che c’è un pericolo serio e che si devono organizzare per fronteggiarlo”, spiega ad HuffPost Walter Ricciardi. Già commissario e dopo presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, da ottobre scorso presidente del “Mission Board for Cancer” istituito dalla Commissione Europea, il gruppo di esperti che si occuperà di valutare e approvare i finanziamenti per progetti di ricerca in ambito oncologico, Ricciardi dice senza mezzi termini che “dobbiamo preoccuparci per questa situazione, ma non essere allarmistici: le infezioni che si trasmettono per via respiratoria sono molto contagiose e il Coronavirus ... huffingtonpost

vaticannews_it : #28gennaio #coronavirus sempre più diffuso. #Intervista al presidente della Federazione mondiale di Sanità Pubblica… - CiaoGrosso : RT @piersar62: Walter Ricciardi (OMS) : '#Coronavirus, le mascherine non servono a niente, piuttosto vaccinatevi contro l'influenza' Dell… - scarpettavenere : RT @HuffPostItalia: Coronavirus: Walter Ricciardi, ex Iss: 'L'Oms ha avvertito: c'è un pericolo serio che va fronteggiato' -