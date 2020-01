Coronavirus, ultimi aggiornamenti e mappa di diffusione: 8 mila casi confermati di cui dieci in Europa, dichiarata l’emergenza globale (Di giovedì 30 gennaio 2020) 8235. E’ questo il totale dei casi di Coronavirus confermati a livello globale. La maggior parte, ben 8124, sono stati registrati in Cina. Per quanto riguarda l’Europa, attualmente, sono dieci i casi accertati, di cui 5 in Francia, 4 in Germania e uno in Finlandia. Stati Uniti e Canada contano in totale otto casi certi. Il tasso di mortalità del virus pare aggirarsi intorno al 3% dei casi accertati. Ci sono ovviamente migliaia di casi non riconosciuti il cui decorso sintomatologico si è sviluppato, probabilmente, come una semplice influenza di natura virale. I morti sono per lo più anziani o pazienti con patologie già accertate, soprattutto cardiache. Non si sono registrati casi mortali nei bambini. Il numero di pazienti morti, a cui era stato diagnosticato un contagio da Coronavirus, sono 171. Il picco dei contagi è attesto entro i prossimi 7 giorni, considerando ... meteoweb.eu

LaStampa : Fra altre misure di sicurezza contro il coronavirus, negato l’accesso a chi ha viaggiato nel Paese negli ultimi 30… - Tg3web : Gli ultimi studi indicano che il #coronavirus ha iniziato a trasmettersi da uomo a uomo già da metà dicembre. I con… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… -