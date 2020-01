Coronavirus: turisti cinesi insultati a Firenze: “Andate a tossire a casa vostra” | VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus: turisti cinesi insultati sul Lungarno a Firenze VIDEO È diventato virale sui social un VIDEO in cui si vedono alcuni turisti cinesi mentre vengono insultati a Firenze, a causa del Coronavirus. Nel filmato si sente un fiorentino che insulta un gruppo di cinesi, i quali passeggiano sul Lungarno: “Andate a tossire a casa vostra” esclama l’autore del VIDEO, che poi rivolge una serie di parole irripetibili nei confronti degli asiatici. Non è ancora chiaro se si tratta di uno scherzo di cattivo gusto o di un episodio di razzismo in piena regola. Certo è che episodi di intolleranza nei confronti di cittadini cinesi si sono già verificati nel nostro Paese nei giorni precedenti. Lo scorso 27 gennaio, infatti, un ragazzino cinese aveva denunciato su Facebook un aggressione a sfondo razzista su un campo di calcio. “Spero che ti venga il virus come ci sono ... tpi

SkyTG24 : Una nave da crociera con due turisti cinesi con sospetto #coronavirus è ferma al porto di #Civitavecchia per accert… - SkyTG24 : Due turisti cinesi, a causa di un sospetto caso di #Coronavirus, sono stati messi in isolamento a bordo di una nave… - SkyTG24 : Coronavirus, turisti cinesi con febbre su una nave a Civitavecchia -