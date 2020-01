Coronavirus, tre casi sospetti a Roma (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il personale medico dell’Ospedale Spallanzani di Roma sta effettuando, in queste ore, tutti i test del caso per verificare lo stato di salute di tre cittadini cinesi. Due erano a bordo di una nave da crociera attraccata nel porto di Civitavecchia nella tarda serata di ieri sera. Si tratta di marito e moglie originari di Hong Kong. Il terzo, invece, è sempre un cittadino cinese soccorso in un hotel della centralissima via Cavour. Non è stato ancora confermato che si tratti di Coronavirus e i medici specialisti stanno raccogliendo tutte le informazioni attraverso un protocollo di test mirati. LEGGI ANCHE > Le bufale italiane sul Coronavirus I sintomi accusati da marito e moglie a bordo della nave ‘Costa Smeralda’ sono i classici che hanno acceso il campanello d’allarme sulla possibilità che possa trattarsi di Coronavirus: febbre e problemi respiratori. L’imbarcazione ... giornalettismo

