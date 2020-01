Coronavirus, situazione sempre più seria: la Russia chiude tutti i confini con la Cina, crolla il valore dello yuan (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Russia ha deciso di chiudere i confini con la Cina a causa dell’epidemia di Coronavirus. Il premier russo Mikhail Mishustin ha firmato un ordine per chiudere la frontiera in estremo oriente per evitare il propagarsi del Coronavirus. La paura del coronovirus pesa sullo yuan che scivola per la prima volta da dicembre sopra quota 7 sul dollaro. La valuta americana e’ arrivata a guadagnare fino allo 0,5% sullo yuan offshore, toccando un massimo di 7,0025. Lo yuan aveva superato quota 7 sei mesi fa in scia alle tensioni commerciali con gli Usa, provocando turbolenze sui mercati e spingendo gli Usa ad accusare Pechino di manipolazione. Lo yuan era sceso sotto quota 7 a fine 2019 mentre prendeva corpo la fase 1 dell’accordo commerciale con gli Usa. Dal 3 febbraio la Cina fara’ partire a pieno regime la produzione di mascherine per contenere la diffusione ... meteoweb.eu

