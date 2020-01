Coronavirus: sintomi, contagio e conseguenze: come riconoscerlo? (Di giovedì 30 gennaio 2020) È partito dalla Cina il virus che sta allarmando il mondo intero. Trasmesso dai pipistrelli ai rettili, e dai rettili all’essere umano, il virus denominato 2019-nCoV ha già registrato 170 morti, a fronte di 6.078 contagi accertati. Un numero inquietante ed in continua crescita che ha portato Pechino e Macaco a cancellare le celebrazioni del Capodanno. È proprio il ‘salto di specie’ (dai pipistrelli ai serpenti) ad aver reso tanto potente il virus con nuovi recettori in grado di legarsi alle cellule umane. In che modo? Attraverso il sistema respiratorio. Siamo infatti di fronte ad un Coronavirus, cioè uno di quei patogeni responsabili delle infezioni respiratorie (a partire dal raffreddore fino alla SARS). Quali sono i sintomi per riconoscere il virus cinese? Questa è la domanda che inizia a preoccupare tutti. Il problema è proprio ... velvetgossip

crocerossa : Sul #coronavirus, alcuni consigli utili per chi rientra dalle aree a rischio in Cina e presenta sintomi da infezion… - Affaritaliani : Coronavirus sintomi, contagio, incubazione, picco CORONAVIRUS COME PROTEGGERSI - chetempochefa : “Il vantaggio è che sappiamo già fare la diagnosi di questo virus, però abbiamo uno svantaggio: questa malattia può… -