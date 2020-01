Coronavirus: sintomi, conseguenze e cura per l’uomo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continua a far paura il virus che in Cina ha già infettato migliaia di persone, soprattutto dopo la diffusione della notizia che anche alcuni cittadini europei sarebbero stati contagiati dal Coronavirus. Se tra la popolazione si sta creando una vera e propria psicosi gli esperti rassicurano tuttavia sul fatto che questo nuovo virus, malgrado abbia una maggiore trasmissibilità, risulti essere meno letale rispetto al “fratello” responsabile dell’epidemia della SARS che nel 2003 provocò 775 morti. Coronavirus: sintomi e cura I sintomi del Coronavirus proveniente dalla Cina sono molto simili a quelli della SARS, la Sindrome Acuta Respiratoria Grave. I due virus infatti avrebbero in comune circa l’80% del patrimonio genetico. Generalmente la malattia si manifesta con sintomi quali: febbre elevata, tosse, malessere generale e difficoltà respiratorie, che sfociano ... notizie

