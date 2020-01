Coronavirus, sindaco Civitavecchia dice no allo sbarco: “Siete pazzi? È pericoloso” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sembrava tutto finito, e invece no. La paura del contagio da Coronavirus si fa sentire forte e chiaro a Civitavecchia, dove i passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda stanno ancora aspettando di poter scendere – e altri ancora, invece, di poter salire. “Abbiamo il permesso di sbarcare”. Questo era l’ordine di “via libera allo … L'articolo Coronavirus, sindaco Civitavecchia dice no allo sbarco: “Siete pazzi? È pericoloso” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Agenzia_Ansa : Le prime analisi escludono casi di #coronavirus sulla nave #Costa ferma a #Civitavecchia. La rabbia dei passeggerei… - SkyTG24 : #Coronavirus, in 6mila sono bloccati su una nave da crociera a #Civitavecchia: una coppia di turisti cinesi proveni… - SkyTG24 : #Coronavirus, due casi sospetti su una nave da crociera ferma a #Civitavecchia: il sindaco non autorizza lo sbarco.… -