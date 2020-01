Coronavirus, ragazzo disabile muore di fame dopo la quarantena dei familiari (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Coronavirus continua a fare vittime, anche indirettamente: un ragazzo disabile di 17 anni è morto in un villaggio della Cina rurale dopo essere stato lasciato solo dai familiari, messi in quarantena a causa dell’epidemia nata a Wuhan. A riportare la notizia è il quotidiano statale cinese Beijing Youth Daily, “Quotidiano della gioventù”, e successivamente nella parte occidentale del mondo è stata rilanciata dal Guardian. Le autorità della contea di Hong’an, dove è accaduto il terribile fatto, hanno aperto un’inchiesta. La contea si trova in provincia di Hubei, a circa cento chilometri a nord di Whuan. Coronavirus, ragazzo disabile muore dopo essere stato lasciato solo Affetto da paralisi cerebrale infantile, il 17enne Yan Cheng è morto di stendi, da solo, nella sua casa. dopo che il padre e il fratello, colpiti dalla febbre, erano stati messi dalle ... urbanpost

