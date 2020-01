Coronavirus, quattro ricoveri a Roma nel giro di poche ore (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Ferro Alla coppia di cinesi ricoverata da martedì sera allo Spallanzani fa seguito una coppia di Hong Kong che si trovava a bordo di una nave Costa Crociere attualmente bloccata al porto di Civitavecchia La città di Roma è in ansia per i primi quattro casi, sospetti, di Coronavirus, tutti avvenuti nel giro di poche ore: nella tarda serata di martedì una coppia di turisti cinesi si è sentita male mentre si trovava in un albergo di via Cavour, pieno centro storico della Capitale e prontamente ricoverata presso l'ospedale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani dal personale sanitario del 118 che ha attivato tutte le procedure del caso per evitare un eventuale contagio. Il personale sanitario li ha soccorsi indossando, precauzionalmente, tute e mascherine. Due nuovi casi a bordo della Costa Crociere Come riporta IlCorriere.it, è notizia di questa mattina, invece, ... ilgiornale

Agenzia_Ansa : La #Cina sempre più isolata per la paura del #coronavirus. #Toyota ha bloccato la produzione, quattro compagnie aer… - RaiNews : Salgono a quattro, con #Wuhan, le città cinesi messi in quarantena #virus #coronavirus #Cina - FuturaTorino : ???? #Coronavirus: chiudono gli aeroporti cinesi, primi italiani in quarantena ???? #Brexit, il Parlamento Europeo appr… -