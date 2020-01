Coronavirus, quarantena in una struttura militare per gli italiani rimpatriati da Wuhan (Di giovedì 30 gennaio 2020) Saranno ospitati in una caserma, situata all’interno della “città militare” della Cecchignola, alla periferia sud di Roma, i 60 italiani di ritorno da Wuhan, focolaio dell’epidemia del Coronavirus. «Si tratta di un edificio molto confortevole», con tutti i requisiti per ospitare i connazionali rimpatriati per 14 giorni, ovvero il periodo dell’eventuale incubazione del virus. In queste ore si sta accertando l’effettiva idoneità allo scopo. Gli italiani bloccati a Wuhan, dunque, potrebbero rientrare presto, ma ad alcune condizioni: potranno partire su base volontaria e solo se non contagiati e comunque senza sintomi, secondo gli accordi che si stanno via via completando con la parte cinese. Volo operato dalla Difesa con medici a bordo L’ambasciata italiana a Pechino «è in contatto con tutti gli italiani» che si trovano soprattutto nella ... open.online

