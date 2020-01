Coronavirus: primo caso di contagio tra persone negli Usa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nell’Illinois si è verificato il primo caso degli Stati Uniti di contagio da persona a persona del Coronavirus proveniente dalla Cina. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie federali. Inoltre in Cina Xi annuncia linea dura contro i trasgressori. I funzionari che non seguiranno le indicazioni del presidente Xi Jinping contro il Coronavirus di Wuhan saranno puniti in caso di violazione della gestione delle risorse, di atti illegali o di bugie e falsificazioni materiali. E’ il monito postato sul suo sito dalla Commissione centrale per l’ispezione disciplinare, l’Anticorruzione del Partito comunista cinese (Pcc). La mano pesante sarà usata anche “contro chi è deficitario nel perseguire i propri doveri e chi si appropria delle risorse per l’emergenza e di materiali”. La situazione in Italia: falso allarme a Pisa, nessun caso sospetto in ... meteoweb.eu

RobertoBurioni : Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salvere… - RaiNews : Primo caso di contagio da persona a persona negli Stati Uniti #coronavirus - repubblica : Coronavirus, 170 morti. In Cina mille nuovi contagi, Ikea chiude tutti gli store. C'è il primo malato nelle Filippi… -