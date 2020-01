Coronavirus, primi due casi in Italia «Sono due cinesi in vacanza a Roma» Sono arrivati a Milano il 23 gennaio (Di venerdì 31 gennaio 2020) I due Sono all’ospedale Spallanzani «in buone condizioni di salute». Erano in Italia da dieci giorni: arrivati a Milano il 23 gennaio e dopo alcune tappe a Roma. Sospesi i voli da e per la Cina. Cessato allarme sulla nave di Civitavecchia. L’Oms: allarme globale corriere

