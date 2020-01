Coronavirus, primi due casi in Italia. Chiuso traffico aereo con la Cina. Oms dichiara l’emergenza globale (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Oms dichiara l’emergenza sanitaria globale (è la sesta volta in 10 anni) ma non raccomanda limitazioni a viaggi o scambi commerciali con la Cina. Il bilancio ufficiale dei contagi sale a 7.700, con 170 vittime ilsole24ore

Agenzia_Ansa : Il premier Conte: ' Primi due casi di #Coronavirus accertati in Italia' FLASH #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, primi esami lo escludono su nave da crociera a Civitavecchia - TgLa7 : #coronavirus Sarebbero negativi i primi esami effettuati sulla donna cinese a bordo della nave da crociera ferma da… -