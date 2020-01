Coronavirus, primi due casi accertati in Italia: sono due turisti cinesi. Le misure annunciate da Conte (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo tanti allarmismi, vengono registrati i primi due casi ufficiali in Italia di Coronavirus. Ad annunciarlo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – affiancato dal Ministro della Salute Giuseppe conte. “I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati … L'articolo Coronavirus, primi due casi accertati in Italia: sono due turisti cinesi. Le misure annunciate da Conte NewNotizie.it. newnotizie

