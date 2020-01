Coronavirus, primi due casi accertati in Italia a Roma: cosa sta succedendo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, primi due casi accertati in Italia. Lo ha comunicato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si tratta delle due persone cinesi ricoverate stanotte a Roma. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa ha annunciato che ci sono in Italia i primi due casi di Coronavirus. Sono i due turisti … L'articolo Coronavirus, primi due casi accertati in Italia a Roma: cosa sta succedendo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Agenzia_Ansa : Il premier Conte: ' Primi due casi di #Coronavirus accertati in Italia' FLASH #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, primi esami lo escludono su nave da crociera a Civitavecchia - TgLa7 : #coronavirus Sarebbero negativi i primi esami effettuati sulla donna cinese a bordo della nave da crociera ferma da… -