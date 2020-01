Coronavirus, primi due casi a Roma: si tratta dei turisti che alloggiavano all’hotel in via Cavour (Di giovedì 30 gennaio 2020) I primi due casi di Coronavirus in Italia sono a Roma. Si tratta dei due turisti cinesi che si sono sentiti male nell'albergo di via Cavour. fanpage

Agenzia_Ansa : Il premier Conte: ' Primi due casi di #Coronavirus accertati in Italia' FLASH #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, primi esami lo escludono su nave da crociera a Civitavecchia - TgLa7 : #coronavirus Sarebbero negativi i primi esami effettuati sulla donna cinese a bordo della nave da crociera ferma da… -