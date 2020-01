Coronavirus, paziente muore in ospedale: parenti picchiano medici, tute di protezione strappate (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'aggressione è avvenuta ieri al Wuhan's No. 4 Hospital. La persona che li ha assaliti avevano appena scoperto di aver perso il suocero a causa del famigerato virus che ha già fatto 170 vittime, oltre a quasi 8mila infetti in Cina. L'uomo è stato poi arrestato. Uno dei medici costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico a seguito dell'aggresione. fanpage

