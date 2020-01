Coronavirus, paura a Roma: ricoverata una coppia di turisti cinesi. A Civitavecchia nave bloccata per due casi sospetti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, i casi sospetti in Italia. L’ultimo ricovero a Roma con due turisti cinesi che si sono sentiti male in hotel. Accertamenti in corso. Roma – Coronavirus, i casi sospetti in Italia. L’ultimo riguarda una coppia di turisti cinese ricoverata allo ‘Spallanzani’ per essere sottoposta ai test del caso. I due, secondo le prime informazioni, si sono sentiti male in hotel. Immediata la chiamata al 118 che ha attivato tutte le procedure del caso per evitare un eventuale contagio. Al momento i medici non si pronunciano. Sono in corso tutti gli accertamenti previsti in caso di Coronavirus. I pazienti erano nella Capitale da pochi giorni per una vacanza. A Civitavecchia una nave è stata bloccata per la presenza a bordo di due persone cinesi con la febbre alta. Coronavirus, i casi sospetti in Italia Con gli ultimi episodi sono otto i casi ... newsmondo

