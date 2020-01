Coronavirus, panico sulla ‘Costa Smeralda’: 2 casi sospetti e 6000 persone a bordo ferme a Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Due turisti di Hong Kong hanno evidenziato sintomi attribuibili al Coronavirus. Ben 6000 le persone a bordo della nave da crociera ‘Costa Smeralda’ ferme al porto di Civitavecchia. Oggi pomeriggio i risultati delle analisi. Continua il caos dovuto all’emergenza Coronavirus. Ben 6000 persone sono ferme sulla nave da crociera ‘Costa Smeralda’ al porto di Civitavecchia. … L'articolo Coronavirus, panico sulla ‘Costa Smeralda’: 2 casi sospetti e 6000 persone a bordo ferme a Civitavecchia NewNotizie.it. newnotizie

RobertoBurioni : Un video dove faccio brevemente il punto sul coronavirus cinese. Niente panico ma corretta informazione. - AlvisiConci : RT @AdrianaSpappa: PANICO Ha detto non è proficuo alimentarlo Ma quando mai è proficuo alimentare il PANICO?????? Davvero in non mi capac… - webnauta5_9 : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, paura sul treno Roma-Bari: teme il contagio ma era solo un attacco di panico -