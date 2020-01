Coronavirus | Oms lancia l’allarme | “È emergenza globale”

Coronavirus - l'Oms decreta l'emergenza globale : sale l'allerta in tutto il mondo : Coronavirus, l'Oms decreta l'emergenza globale: sale l'allerta in tutto il mondo, foto ANSA, ROMA - L'Organizzazione mondiale della sanità, Oms, ha dichiarato il Coronavirus 'emergenza sanitaria ...

Coronavirus - Oms : «Emergenza globale». Sale l'allerta in tutto il mondo. I morti sono 179 - oltre 8mila i contagi. Roma - pullman scortato in ospedale : «La Cina - ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus - ha preso straordinarie misure per fare fronte all'emergenza del virus 2019-nCoV, ha isolato il virus, lo...

Coronavirus - Oms : «Emergenza globale». Sale l'allerta in tutto il mondo. I morti sono 179 - oltre 8mila i contagi : «La Cina - ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus - ha preso straordinarie misure per fare fronte all'emergenza del virus 2019-nCoV, ha isolato il virus, lo...

Coronavirus - Oms dichiara l’emergenza globale. «No a limitazioni su viaggi e scambi» : L’Oms dichiara l’emergenza sanitaria globale (è la sesta volta in 10 anni) ma non raccomanda limitazioni a viaggi o scambi commerciali con la Cina. Il bilancio ufficiale dei contagi sale a 7.700, con 170 vittime

Coronavirus - diretta. L'Oms : «Emergenza globale». Italiani rimpatriati andranno in quarantena alla Cecchignola : Coronavirus, per L'Oms è emergenza globale. La principale ragione non è quanto sta accadendo in Cina, ma quanto avviene in altri paesi», ha detto il capo dell' Oms,...

Coronavirus - l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria globale : L’Organizzazione mondiale della sanità ha decretato l’emergenza globale per il Coronavirus che ha contagiato 8235 nel mondo, provocando 171 decessi. Stanno aumentando anche in Europa i numeri dei contagiati: in Francia i casi sono saliti a sei. In totale sono 11 i casi in Europa. Mentre negli Stati Uniti è stato confermato il primo caso di trasmissione da uomo a uomo. LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on ...

Coronavirus - l'Oms dichiara l'emergenza globale : "Abbiamo fiducia nella Cina - qual è il nostro timore" : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza globale per il Coronavirus. Un atto dovuto perché questa è "un'emergenza di salute pubblica di preoccupazione internazionale", ma allo stesso tempo non è un atto di sfiducia nei confronti della Cina. "La principale ragione non è quanto

L'Oms ha dichiarato l'emergenza globale per il Coronavirus : DAL MONDO L’Oms ha dichiarato l’emergenza globale per il coronavirus. Soltanto una settimana fa l’agenzia delle Nazioni Unite aveva dichiarato il contagio un’emergenza locale interna alla Cina. Ora le cose cambiano. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 8.149 contagiati e 171 morti. I casi all’este