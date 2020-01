Coronavirus, Oms: “È un’emergenza globale”. 170 morti in Cina. “Rimpatrio italiani in 72 ore, poi due settimane di quarantena” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) il Coronavirus è “un’emergenza globale”. Centosettanta morti dall’inizio dell’epidemia e oltre 1700 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore che portano a oltre 7.700 persone colpite, mille e passa delle quali in gravi condizioni. Continua ad aumentare il numero delle vittime del Coronavirus nella giornata in cui è in programma una nuova riunione d’emergenza dell’Oms. Intanto in Italia un nuovo caso sospetto ha creato il caos sulla Costa Smeralda che ospita oltre 7mila persone tra passeggeri ed equipaggio: una donna asiatica salita sulla nave da crociera con il marito si trova in isolamento nell’ospedale di bordo mentre la nave è ferma da giovedì mattina a Civitavecchia dopo il suo arrivo da Palma di Maiorca. Tutti gli altri croceristi hanno il divieto di sbarcare e sono in corso ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : L'#OMS ha convocato d'urgenza una riunione nella quale potrebbe essere dichiarata l'emergenza per l'epidemia del… - Agenzia_Ansa : +++ FLASH +++ Oms, è emergenza globale coronavirus +++ FLASH +++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: è emergenza globale -