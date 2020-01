Coronavirus, nuovi casi. Il rimpatrio degli italiani da Wuhan (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una nuova vittima nella provincia sudoccidentale del Sichuan porta a 170 le vittime del Coronavirus, da quando si è diffusa l’epidemia. I nuovi casi registrati ieri in Cina, secondo il bilancio del governo centrale, sono stati più di 1700. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese ha fatto sapere che in Tibet è stato registrato il primo caso. Per precauzione, Ikea ha deciso di chiudere temporaneamente tutti i suoi 30 negozi sul territorio cinese (ieri aveva annunciato la chiusura di metà degli store e la riduzione degli orari di apertura, come hanno fatto anche Starbucks e McDonald’s). Intanto, la Chinese Football Association, la Federcalcio cinese, ha rinviato tutte le partite in programma nel 2020 a causa dell’epidemia. Stop anche ai Mondiali indoor di atletica leggera, che erano in programma a Nanchino a marzo: World Athletic, la federazione internazionale di atletica ... vanityfair

repubblica : Coronavirus, 170 morti. In Cina mille nuovi contagi, Ikea chiude tutti gli store. Casi sospetti a Roma e Alessandri… - repubblica : Coronavirus, bilancio morti sale a 170. Mille nuovi contagi. Casi sospetti a Roma e Alessandria [aggiornamento dell… - repubblica : Timelapse Wuhan, costruzione di due nuovi ospedali: lo stato dei lavori dopo 5 giorni -