Coronavirus, negativi i due sospetti casi a bordo nave Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono negativi al nuovo Coronavirus i due sospetti casi individuati a bordo della nave crociera a Civitavecchia. La conferma arriva dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, L. Spallanzani che in una nota chiarisce: "Dopo aver effettuato tutte le verifiche secondo i protocolli operativi sui due passeggeri della nave ormeggiata al porto di Civitavecchia il riscontro è negativo". Sulla nave in mattinata sono giunti gli stessi medici dello Spallanzani per realizzare i test dopo la segnalazione di un caso sospetto di Coronavirus. Una signora cinese di Hong Kong, 54 anni, a bordo della nave con il compagno, ha accusato febbre e problemi respiratori. Il compagno non ha manifestato sintomi.La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio. I due, provenienti da Macao, sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario ... ilfogliettone

