Coronavirus | nave da crociera bloccata a Civitavecchia | negato lo sbarco

Caso sospetto di Coronavirus a bordo di una nave da crociera, la quale è stata bloccata al porto di Civitavecchia. Secondo le prime indiscrezioni, una donna proveniente da Hong Kong e in viaggio insieme al marito presenterebbe sintomi che fanno pensare alla patologia che sta mettendo in ginocchio la zona di Wuhan. I due coniugi sono stati trasferiti all'ospedale Spallanzani della capitale per essere sottoposti alle analisi del caso. sbarco negato Non è previsto per la giornata di giovedì 30 gennaio lo sbarco dei passeggeri a bordo della Costa Smeralda, ancora ferma al porto di Civitavecchia. Secondo quanto si apprende da fonti interne alla nave, la Guardia Costiera ha dato il via libera alla discesa di ospiti ed equipaggio, ma il sindaco si sarebbe opposto in attesa di conoscere i risultati dei test sui due turisti cinesi. Il comandante ha, nel frattempo, invitato i passeggeri a ...

